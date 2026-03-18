Neue BSW-Chefin zeigt sich offen für Gespräch mit Björn Höcke

Erfurt - Die neue Thüringer BSW-Fraktionschefin Sigrid Hupach (57) hat sich offen für ein Treffen mit AfD-Fraktionschef Björn Höcke (53) gezeigt.

Der frühere BSW-Fraktionschef Frank Augsten (67, nicht im Bild) hatte mit einem Treffen mit Höcke für Schlagzeilen gesorgt. © Christoph Schmidt/dpa

"Grundsätzlich schließe ich das nicht aus", teilte Hupach in der Landespressekonferenz in Erfurt mit. "Da ich momentan noch kein Thema habe, was ich mit Herrn Höcke besprechen möchte, würde ich die anderen Fraktionsvorsitzenden erstmal vorziehen."

Hupach war zuvor in einer BSW-Fraktionssitzung knapp zur neuen Vorsitzenden gewählt worden. Sie setzte sich gegen drei weitere Kandidaten durch - neben Hupach hatten sich auch die BSW-Abgeordneten Matthias Herzog (52), Roberto Kobelt (49) und Dirk Hoffmeister (52) für den Fraktionsvorsitz beworben. Am Ende erhielt Hupach in einer Stichwahl sieben und Kobelt sechs Stimmen.

Höcke sagte zu der Wahl, Hupach habe sich letztlich mit ihrer eigenen Stimme gewählt. Er würde bei einem solchen Ergebnis eine Wahl nicht annehmen. Die BSW-Fraktion braucht nach Meinung von Höcke eigentlich Zeit, um sich selbst zu finden.

Hupach verteidigte ihr Ergebnis. Es sei normal, sich auch selbst zu wählen. Das knappe Abscheiden in der Stichwahl erklärte sie mit dem möglichen Frust der zuvor ausgeschiedenen Bewerber.