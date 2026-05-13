Özdemir zum Ministerpräsidenten Baden-Württembergs gewählt

Stuttgart - Der Grünen-Politiker Cem Özdemir (60) ist neuer Ministerpräsident von Baden-Württemberg . Die Abgeordneten des Landtags wählten ihn in Stuttgart zum Regierungschef.

Cem Özdemir (60, Grüne) wird für voraussichtlich fünf Jahre im Amt bleiben. © Bernd Weißbrod/dpa

93 Parlamentarier stimmen mit Ja, 26 mit Nein, es gab 4 Enthaltungen. Die grün-schwarze Koalition hat eine Mehrheit von 112 Stimmen im Parlament. Özdemir ist damit der erste Regierungschef mit türkischen Wurzeln in der Geschichte der Bundesrepublik.

Er folgt auf Langzeit-Ministerpräsident Winfried Kretschmann (77, Grüne), der nach 15 Jahren aus dem Amt scheidet, und ist nach ihm der zweite grüne Ministerpräsident Deutschlands.

Zuvor hatte die AfD-Fraktion den CDU-Chef Manuel Hagel, der Vizeregierungschef der neuen Regierung werden soll, als Gegenkandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten vorgeschlagen.

Hagel kam auf 34 Stimmen. In der AfD-Fraktion sitzen 35 Abgeordnete. Die Wahl erfolgte geheim.