Ausgerechnet in seiner eigenen Nachbarschaft: bittere Klatsche für Donald Trump

Florida/Washington D.C. - Bei einer Abstimmung zum Parlament des Bundesstaats Florida hat sich in einem Wahlkreis, der auch US-Präsident Donald Trumps (79) Anwesen Mar-a-Lago einschließt, überraschend eine Demokratin durchgesetzt.

In dem Wahlkreis von Donald Trumps (79) Luxus-Anwesen "Mar-a-Lago" gewann ein Demokrat die Wahl. © Steve Helber/AP/dpa

Emily Gregory (40) schlug übereinstimmenden Medienberichten zufolge den von Trump unterstützten republikanischen Kandidaten Jon Maples (43) in dem Wahlkreis rund um die Stadt Palm Beach.

Der Vorsitzende der Demokraten auf Bundesebene, Ken Martin (52), schrieb auf X, die Niederlage der Republikaner in "Trumps Hinterhof" zeige, dass die Demokraten im ganzen Land gewinnen könnten.

"Weiter im November!" schrieb er mit Blick auf die bevorstehenden Zwischenwahlen zum Kongress.

Dabei wollen die Republikaner ihre sehr knappen Mehrheiten im Repräsentantenhaus und dem Senat verteidigen. Umfragen zufolge können sich die Demokraten Hoffnung machen, mindestens das Repräsentantenhaus zu gewinnen.