Zum Jubiläum: Trump will sein Gesicht auf 250-Dollar-Schein

Washington (USA) - Die US-Regierung dringt laut einem Bericht der "Washington Post" darauf, dass eine neue 250-Dollar-Banknote mit dem Bildnis von Präsident Donald Trump (79) herausgegeben wird.

US-Präsident Donald Trump (79) will sich auf einer 250-Dollar-Note verewigen. © Rod Lamkey/AP/dpa

Es wäre der erste Geldschein in den Vereinigten Staaten mit dem Konterfei einer lebenden Person seit mehr als 150 Jahren, berichtete die Zeitung am Donnerstag. Seit 1866 ist das nicht mehr erlaubt.

Die "Washington Post" berief sich auf aktuelle und ehemalige Beschäftigte der Abteilung Münz- und Druckwesen des Finanzministeriums. Diese hätten berichtet, dass ranghohe Vertreter des Ministeriums wiederholt die neue Banknote gefordert hätten.

Der britische Maler Iain Alexander sagte der Zeitung, Trump selbst habe seine Vorschläge für das Bildnis auf der Banknote abgesegnet.

Es soll die Farben der US-Flagge sowie ein Logo zum 250-jährigen Jubiläum der US-Staatsgründung enthalten, das am 4. Juli begangen wird.

Im vergangenen Jahr war ein Gesetzentwurf zur 250-Dollar-Banknote dem Kongress vorgelegt worden - er blieb aber ohne Folgen. Bislang ist der größte Geldschein im Umlauf der 100-Dollar-Schein.