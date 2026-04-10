Trump wird auf seltsamen Epstein-Auftritt von Melania angesprochen: Seine Reaktion spricht Bände

Washington (USA) - Dieser Auftritt von Melania Trump (55) sorgt seit Donnerstag bei Politik-Experten wie Laien für Rätselraten. Allgemeiner Tenor: Was genau sollte das?

Melania Trump (55) gab eine Pressekonferenz, die für kaum jemanden einen Sinn ergibt. Das könnte sich im Nachhinein aber natürlich noch ändern. © Gent Shkullaku/ZUMA Press Wire/dpa

Die First Lady ließ sich scheinbar ohne jede Not in einer Pressekonferenz über den Epstein-Skandal aus. So stellte Donald Trumps (79) Gattin klar: "Die Lügen, die mich mit dem schmachvollen Jeffrey Epstein verbinden, müssen heute ein Ende finden."

Sie sei nie mit Epstein befreundet gewesen. "Donald und ich wurden von Zeit zu Zeit zu denselben Partys wie Epstein eingeladen, da sich gesellschaftliche Kreise in New York City und Palm Beach häufig überschneiden", erklärte sie.

Warum das alles? Das wollte die Presse natürlich auch vom US-Präsidenten wissen. Der wurde von einer entsprechenden Frage allerdings kalt erwischt.

In einem Telefongespräch mit MS Now soll Trump zugegeben haben, von dem Auftritt seiner Gattin "nichts gewusst" zu haben, berichtet Reuters.

Zumindest das dürfte in diesem seltsamen Fall Sinn ergeben.