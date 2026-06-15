Irre Trump-Geburtstagsfeier: Weißes Haus wird zur Kampfsportarena

Washington, D.C. (USA) - Hat der Wahnsinn seinen Höhepunkt gefunden? Was in der Nacht auf Montag auf dem Südrasen des Weißen Hauses passiert ist, hätte vor der Trump -Ära noch jeder für die Story eines trashigen Comedy-Films gehalten: Ein UFC-Event auf dem Grundstück des US-Präsidenten - als Geburtstagsfeier. Ein Kampfsportspektakel als politische Inszenierung.

Die Fan-Zone der UFC Freedom 250 zeigt Zuschauer, die sich auf dem Gelände rund um das Washington Monument versammelt haben, während im Hintergrund die Installation "The Claw" zu sehen ist. © picture alliance/dpa/ZUMA Press Wire | Matt Kaminsky

Donald Trump feierte am Sonntag (14. Juni) seinen 80. Geburtstag. Anders als Vorgänger Joe Biden (83) - dem er gemeinsam mit seinen Anhängern jahrelang mit Blick auf dessen Geburtsdatum die Präsidententauglichkeit abgesprochen hatte - scheint Trump sich selbst im besten Alter zu sehen, das mächtigste Land der Welt zu führen.

Dann darf auch gerne mal das Weiße Haus als Schauplatz für reichlich Prügel herhalten: Auf dem Südrasen fand am Sonntagabend (Ortszeit) das "UFC Freedom 250"-Event statt. 14 der besten "Mixed Martial Arts"-Kämpfer der Welt stiegen dafür ins Oktagon.

Doch den Beginn machte natürlich der US-Präsident höchstselbst - in Begleitung von UFC-Boss Dana White (56), einem engen Kumpel des 80-Jährigen. Trump salutierte auf dem Balkon vom Weißen Haus während zwölf Kampfjets durch den Himmel über Washington jagten. Streckte dann, in der Freiluftarena abgekommen, die Faust in die Höhe.

Er hatte die "großartigste Show der Welt" zum 250. Geburtstag von Amerika versprochen - deshalb auch der Eventname "Freiheit 250". Allerdings ist dieser erst am 4. Juni.

Gefeiert wurde nun allerdings an Trumps Geburtstag. Seine Anhänger schien das nicht zu stören, sie schrien "USA, USA" während sie auf den Beginn der Kämpfe warteten.