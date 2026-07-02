Trump scherzt über Inzest-Dreier mit seinen Söhnen und will ihnen "für irgendwas" Ehrenmedaille verleihen

North Dakota (USA) - 'Another day in the office' für Donald Trump (80): Bei einem Besuch in North Dakota sollte es vor allem um den früheren US-Präsidenten Theodore Roosevelt gehen. Doch Trump rückte auch sich und seine Familie in den Vordergrund - und scherzte über einen flotten Dreier mit seinen Söhnen …

Donald Trump (80) bei seiner Rede vor der Theodore Roosevelt Presidential Library. © picture alliance / AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Der Republikaner war am Mittwoch (Ortszeit) wegen der neuerrichteten, Hunderte Millionen Dollar teuren "Theodore Roosevelt Presidential Library" im Norden der USA zu Gast und ergriff nach einer Tour der Bibliothek das Wort.

In seiner Rede begann der Senior, über die Verleihung der Medal of Honor, die höchste militärische Auszeichnung der US-amerikanischen Regierung, zu sprechen. Dann erblickte er seine beiden Söhne - Donald Jr. (48) und Eric Trump (42) - im Publikum.

"Ich sehe meine beiden wunderschönen Söhne dort sitzen. Ich denke, ich werde mir eine [Medal of Honor, Anm. d. Red.] geben, einen ihnen, und wir werden einen Dreier haben", platzte es aus dem US-Präsidenten hinaus.

Seine Anhänger im Publikum? Reagierten trotzdem mit Applaus - wie immer, wenn Trump etwas sagt. Warum seine Söhne die militärische Auszeichnung verdient hatten, wusste der 80-Jährige indes nicht. "Für irgendwas" würde er ihnen die Medal of Honor geben, sagte Trump.