Donald Trump verhöhnt Olympia-Athleten: "Ein echter Loser"

Italien/USA - Wer US-Präsident Donald Trump (79) kritisiert, bekommt bekanntlich sein Fett weg. So auch Freestyle-Skifahrer Hunter Hess. Aktuell weilt der 27-Jährige bei den Olympischen Spielen in Italien. Bei einer Pressekonferenz hatte er es gewagt, die trumpsche Politik zu hinterfragen.

Hunter Hess (27) dürfte nach Trumps Äußerungen noch motivierter sein, eine Olympia-Medaille zu holen, als ohnehin schon. © Sean M. Haffey / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Hess gab zu, "gemischte Gefühle" dabei zu haben, sein Heimatland bei Olympia zu vertreten. Besonders die aggressive Einwanderungspolitik Trumps und die politischen Unruhen in den USA bereiten dem Athleten Sorgen. "Es ist ein bisschen schwierig", sagte Hess.

Offensichtlich seien Dinge am Laufen, die ihm persönlich nicht gefallen und vielen anderen Amerikanern würde es genauso ergehen.

"Nur weil ich die Flagge trage, heißt das nicht, dass ich alles repräsentiere, was in den USA vor sich geht", sagte der 27-Jährige. Vielmehr gehe es ihm darum, Freunde und Familie zu Hause zu vertreten.

Für "seinen" Präsidenten glichen diese Äußerungen offenbar einem Affront. Trump reagierte - wenngleich erst zwei Tage später - auf seiner Plattform "Truth Social" und bezeichnete Hess als einen "echten Loser".