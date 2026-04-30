Friedrich Merz im Krisenmodus: "Unsere Wohlstandsillusion wird nicht halten"

Berlin - Ein Jahr nach seinem Amtsantritt zieht Bundeskanzler Friedrich Merz (70) eine nüchterne Zwischenbilanz: Die Demokratie sei langsamer und mühsamer, als viele erwarten - aber genau darin liege auch ihre Stärke.

Zwischen Reformanspruch und politischer Realität: Friedrich Merz (70, CDU) äußerte sich ausführlich über die Arbeit seiner Regierung und über das, was man in Zukunft erreichen wolle. © Michael Kappeler/dpa

In einem Interview mit dem "Spiegel" zeigte sich der Kanzler selbstkritisch, aber auch kämpferisch. Seine Regierung stehe erst am Anfang großer Reformen, während sie gleichzeitig mit internen Spannungen und wachsendem Druck aus der Bevölkerung umgehen müsse.

Merz räumte ein, dass das Regieren in einer Koalition schwieriger sei als erhofft. Besonders die geplante Gesundheitsreform bezeichnete er als eines der größten Vorhaben seit Jahrzehnten. Zugleich versprach er, die Arbeitsweise der Koalition zu verbessern und sich künftig stärker fokussieren zu wollen.

Ein zentraler Punkt seiner Selbstkritik: Kommunikation. Merz gestand ein, dass er politische Entscheidungen besser erklären müsse. Das sei in einer "hypernervösen Öffentlichkeit" notwendig.

Auf seine Vorgänger angesprochen, zeigte sich Merz etwas wehleidig. "Gerhard Schröder (82, SPD) hatte mit hartem Widerstand zu kämpfen, aber er wurde nicht so angefeindet, wie ich angefeindet werde. Ich bin nur gelegentlich auf Social Media unterwegs. Aber wenn Sie mal schauen, was dort über mich verbreitet wird, wie ich da angegriffen und herabgewürdigt werde - kein Bundeskanzler vor mir hat so etwas ertragen müssen", sagte Merz.

Olaf Scholz (67, SPD) hingegen habe den Leuten versprochen, dass es schon nicht so schlimm werden wird, wenn man ihn wählt. "Er hat ja immer gesagt, er wolle die Sicherheitspolitik nicht gegen die Sozialpolitik ausspielen. Das können wir uns nicht mehr leisten. Wir müssen Prioritäten setzen", so der Kanzler.