"Rache ist unvermeidlich": Zeitung setzt Merz auf Todesliste

Teheran - Die iranische Tageszeitung "Hamshahri" hat auf ihrer Website eine Grafik veröffentlicht, die zur Vergeltung gegen führende Politiker aufruft - darunter befindet sich auch Bundeskanzler Friedrich Merz (70, CDU).

Die auflagenstarke Tageszeitung hat eine Infografik mit Racheaufrufen gegen Politiker aus dem Westen veröffentlicht. © X/Hamshahri

In der Grafik sind westliche Spitzenpolitiker in orangefarbenen Häftlingsanzügen zu sehen. Dazu steht "Rache ist unvermeidlich" auf Persisch geschrieben.

US-Präsident Donald Trump (80) und Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu (76) sind als wichtigste Ziele ganz oben auf der Seite - mit Fadenkreuzen auf der Stirn - abgebildet.

Außerdem werden mehrere europäische Regierungschefs - darunter Bundeskanzler Friedrich Merz, Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron (48) und Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni (49) gezeigt.

Die Collage trägt den Titel: "Eine Liste derjenigen, die auf die Vergeltung des iranischen Volkes warten müssen." In der Grafik heißt es zudem, die Betroffenen würden "den Wunsch nach einem ruhigen Tod mit ins Grab nehmen".

Bei "Hamshahri" handelt es sich nicht um irgendeine iranische Zeitung. Das Blatt wird von der Stadt Teheran herausgegeben und gilt als Sprachrohr der politischen Hardliner.

Brisant: Vor Jahren wurde die Zeitung auch von Mohammad Bagher Ghalibaf (64) geführt. Der heutige Parlamentspräsident gehört zu den mächtigsten Männern des Landes und spielt inzwischen eine wichtige Rolle bei den Kontakten des Regimes mit den USA.