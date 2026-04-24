Mobbing-Vorwürfe gegen Bauministerin: NRW-Chef Wüst bleibt stur und lehnt Ermittler ab

Düsseldorf - In der Affäre um Machtmissbrauchsvorwürfe gegen NRW -Bauministerin Ina Scharrenbach (49, CDU ) lehnt Ministerpräsident Hendrik Wüst (50, CDU) einen Sonderermittler weiter ab.

Steht weiter hinter seiner Bauministerin: NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (50). © Celine Frohnapfel/dpa

Staatskanzlei-Chef Nathanael Liminski (40, CDU) antwortete auf eine entsprechende Anfrage der SPD, "Herr Ministerpräsident" und er sähen "unverändert weder Anlass noch Notwendigkeit für die Etablierung eines parallelen Prozesses".

Scharrenbach selbst habe bereits Maßnahmen angestoßen, die "konsequent und verbindlich" umgesetzt würden, so Liminski.

Die SPD-Fraktion im nordrhein-westfälischen Landtag hatte zuvor in einem Brief an Wüst erneut einen unabhängigen Sonderermittler zur Aufklärung der Vorwürfe gefordert.

Die Landesregierung hatte dies zuvor schon einmal abgelehnt und auf die von Scharrenbach selbst ergriffenen Maßnahmen verwiesen. Dazu gehören eine Personalversammlung und eine anonyme Beschwerdemöglichkeit.

Die SPD hält dies nicht für ausreichend. Niemand könne Anwalt und Richter in eigener Sache sein, hieß es.