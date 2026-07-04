Rückendeckung für Merz? Das sagt NRW-Boss Hendrik Wüst zu Reformpaket der Bundesregierung

Düsseldorf - NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (50) hat CDU -Kollege und Kanzler Friedrich Merz (70) "die volle Rückendeckung" der nordrhein-westfälischen Parteifraktion bei der Umsetzung des Reformpakets der Bundesregierung zugesagt.

Beim Landesparteitag der NRW-CDU in Düsseldorf hat Ministerpräsident Hendrik Wüst (50, r.) auch über das Reformpaket von Bundeskanzler Friedrich Merz (70, beide CDU) gesprochen. © Thomas Banneyer/dpa

"Ich finde, das gesamte Paket der Vereinbarungen der letzten Wochen von Rente über gesetzliche Krankenversicherung bis hin zur geplanten Entlastung für Familien, Kommunen und Planungsbeschleunigung kann sich wirklich sehen lassen", sagte Wüst am Samstag bei einem Landesparteitag der CDU NRW in Düsseldorf.

An vielen Stellen sei die Einigung auf Reformen nicht leicht gewesen, sagte Wüst, der auch CDU-Landesvorsitzender ist. "Aber Friedrich geht die Dinge mit Entschlossenheit und voller Tatkraft an."

Die Verabredungen zeigten auch die Handlungsfähigkeit der politischen Mitte bei Themen, "die schwierig sind und die teilweise viel zu viele Jahre liegen geblieben sind". Wüst betonte: "Ihr habt dafür die volle Rückendeckung der CDU Nordrhein-Westfalen. Friedrich Merz kann sich auf seine Landespartei verlassen."

Wüst unterstrich dabei die Bedeutung der NRW-CDU als mitgliederstärkstem Landesverband für die Union im Bund. "Die CDU Nordrhein-Westfalen ist das Kraftzentrum der Union in Deutschland", sagte Wüst.