Weil zwei Politiker keine Zeit haben: Überraschende Aufgabe für NRW-Chef Hendrik Wüst in Berlin

Düsseldorf/Berlin - Überraschende Aufgabe für NRW -Ministerpräsident Hendrik Wüst (50, CDU): Vom kommenden Montag an vertritt Wüst eine Woche lang bis 6. April Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (70), der laut Bundespräsidialamt im Osterurlaub ist.

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (50, CDU) vertritt in der kommenden Woche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (70), da dieser im Osterurlaub verweilt. © Fabian Strauch/dpa

Der eigentliche Vertreter und die zweite Vertreterin in der Reihe hätten beide keine Zeit, hieß es.

Laut Artikel 57 des Grundgesetzes wird der Bundespräsident vom amtierenden Bundesratspräsidenten vertreten, wenn er verhindert ist. Das wäre Bremens Regierungschef Andreas Bovenschulte (60, SPD).

Der ist selbst verhindert, damit käme die erste Vizepräsidentin Anke Rehlinger (49, SPD) dran. Die saarländische Ministerpräsidentin kann aber auch nicht, weshalb nun Wüst an der Reihe ist. Das geht aus einer Mitteilung des Bundesrats hervor.