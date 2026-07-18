Nach Debatte um Leihmutterschaft: Jens Spahn kündigt Rücktritt an

Berlin - CDU -Fraktionschef Jens Spahn (46) hat seinen Rücktritt erklärt.

Unionsfraktionschef Jens Spahn (46) hat seinen Rücktritt erklärt. © Michael Kappeler/dpa

Der Unionsfraktionschef traf seine Entscheidung angesichts der Debatte um seine Elternschaft mit Hilfe einer Leihmutter in den USA.

Das geht aus einem Schreiben Spahns an die Mitglieder der CDU/CSU-Fraktion hervor, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

"Mir ist in den letzten Tagen bewusst geworden, dass mein persönliches Glück, gemeinsam mit meinem Mann eine Familie zu gründen und Vater zu werden, nicht vereinbar ist mit meinem politischen Amt", liest man darin.

"Denn der Spagat zwischen meiner privaten Entscheidung zu einem Kind durch Leihmutterschaft und der nachvollziehbaren Erwartung an mich als Vorsitzenden unserer Fraktion ist größer geworden, als ich es erwartet hatte", heißt es im Schreiben weiter.

Zuvor hatte Bundeskanzler Friedrich Merz in seiner Funktion als CDU-Chef den Unionsfraktionsvorsitzenden zum Rücktritt aufgefordert.

Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus dem Umfeld des Parteivorsitzenden.