CSU-Urgestein Huber rechnet mit Markus Söder ab: "Fehlender Mannschaftsgeist"

München - Ex-Parteichef Erwin Huber (79) gilt in der CSU als Kritiker von Markus Söder (59), aber auch als intellektuelle Instanz. So deutlich wie jetzt wurde er selten in Bezug auf den aktuellen Parteivorsitzenden.

Erwin Huber (79), ehemaliger CSU-Vorsitzender, hat seinen Nachfolger im Parteivorsitz scharf kritisiert. © Felix Hörhager/dpa

Wegen dessen Vorgehen in der Bundespolitik warf er ihm unter anderem "fehlenden Mannschaftsgeist" vor.

"Söder sollte endlich lernen, konstruktiv im Team Merz zu spielen, statt von der Seitenlinie falsche Einwürfe zu fabrizieren", sagte Huber dem "Spiegel".

Söder hatte zuletzt öffentlich mehr Reformtempo gefordert, unter anderem in einem Interview des "Stern". Zugleich verlangt er aber auch Entlastungen für Unternehmen, Erben und Spitzenverdiener – ein Widerspruch zu den Vorschlägen von Finanzminister Lars Klingbeil (48) vom Koalitionspartner SPD.

Die CSU wollte die Kritik Hubers auf dpa-Anfrage nicht kommentieren.

Söder setze als Koalitionspartner in Berlin "knappe Fristen, verbunden mit einem Nein zu vielen Reformschritten", sagte Huber dem Magazin. "Zusätzlich fordert er trotz hoher Verschuldung saftige Mehrausgaben und eine unrealistische Steuerpolitik, die weder konzeptionell durchdacht noch durchgerechnet ist."