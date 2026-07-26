Verprügelt und ausgegrenzt: Söder-Tochter Gloria Burkandt über ihre schwere Schulzeit

Nürnberg/München - Schläge, Tritte und Herabwürdigungen: Gloria-Sophie Burkandt (27), die Tochter von Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU, 59), erfuhr während ihrer Schulzeit schwerstes Mobbing – und landete am Ende sogar in der Magersucht. In der ProSieben-Show " Born Famous " erinnert sie sich an diesen leidvollen und prägenden Lebensabschnitt zurück.

Gloria-Sophie Burkandt (27) ist die uneheliche Tochter von CSU-Chef Markus Söder (59). © Joyn

"Die Demütigung, die meine Seele durchgemacht hat, ist vom Allerfeinsten", sagt die 27-Jährige unter Tränen. Sie sei fast täglich geschlagen worden. "Kinder können bösartig sein. Und ich hab die heftigste Form erlebt." Zeitweise habe sie sogar Schienbeinschoner in der Schule getragen, um sich vor den Tritten zu schützen.

Ihre Ersatz-Großeltern Inge und Erich (beide 88) erinnern sich auch noch an die schwere Zeit. Burkandt wuchs teilweise bei der ehemaligen Altenpflegerin und dem Ex-Lehrer auf. Ihre leiblichen Großeltern waren bereits früh gestorben und ihre Mutter war alleinerziehend und voll berufstätig.

"Du hast mich von der Schule immer mit dem Fahrrad abgeholt und hast dich mit denen angelegt, wenn die gemein waren", erinnert sich Gloria gegenüber Inge.

Die heute 1,85 Meter große Influencerin sei schon als Jugendliche sehr groß gewesen – und laut ihren Aussagen zu kräftig. Das seien die mutmaßlichen Gründe für das Mobbing gewesen.

Die Folge der täglichen Erniedrigung durch ihre Mitschüler: Magersucht. "Von heute auf morgen wollte ich nichts mehr essen", erzählt Gloria Burkandt. Sie wollte endlich dazugehören. Bei einer Größe von 1,85 Metern wog sie irgendwann nur noch 59 Kilogramm. Damit war sie mit einem Body-Mass-Index (BMI) von 17,24 stark untergewichtig.