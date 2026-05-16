"Sieht mega aus!": Dieses Unikat - made in Dresden - schmückt jetzt MP Kretschmers Büro

Dresden - Dieses Geschenk kann sich sehen lassen! Azubis der Elbe Flugzeugwerke (EFW) haben Sachsens MP Michael Kretschmer (51, CDU ) einen umgebauten Trolley samt Airbus-Modell übergeben.

Begeisterung pur: Sachsens MP Michael Kretschmer (51, CDU) kann sein Büro nun mit einem beleuchteten Flugzeugtrolley schmücken. © Screenshots/Instagram/michaelkretschmer (2)

"Das ist doch cool, oder? Vor allem mit dem Licht – das sieht doch mega aus!", schwärmte der Landeschef in einem Video bei Instagram.

Mit "viel Kreativität und handwerklichem Können" sei das Unikat – made in Dresden – für ihn geschaffen worden, würdigte Kretschmer die Arbeit in der Caption des Social-Media-Postings.

Das Präsent fand direkt einen Platz im Büro des Politikers und kann dort sicherlich zur Aufbewahrung des ein oder anderen Getränks dienen.

Neben dem Vergnügen ging es jedoch auch um ein ernstes Thema: die Zukunft des städtischen Airports. "Für uns als Staatsregierung ist klar: Dresden braucht seinen Flughafen – für die Mobilität, vor allem aber für die tausenden Arbeitsplätze, die in der Region mit ihm zusammenhängen. Denn ohne Flughafen kein Flugzeugbau in Dresden", betonte der Ministerpräsident.