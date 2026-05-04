Trendwende geschafft! Sächsische Flughäfen verzeichnen erstmaligen Gewinn

Leipzig/Dresden - Nach Jahren mit hohen Verlusten haben die Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden die wirtschaftliche Trendwende geschafft.

Die Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden verzeichnen erstmals ein positives Ergebnis. © Heiko Rebsch/dpa

Wie die Mitteldeutsche Flughafen AG (MFAG) mitteilte, erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2025 erstmals einen Gewinn. Unter dem Strich stand ein Überschuss von 10,5 Millionen Euro - nach einem Verlust von 53,5 Millionen Euro im Jahr zuvor. Doch trägt der Aufschwung auch ohne staatliche Unterstützung?

Die Umsätze stiegen um 8,2 Prozent auf 201,5 Millionen Euro, obwohl weniger Menschen über die Flughäfen reisten. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) verbesserte sich deutlich von 6,5 auf 27,1 Millionen Euro.

MFAG-Chef Götz Ahmelmann verwies auf Fortschritte im laufenden Geschäft: "Unsere Ebitda-Marge liegt bei 13,5 Prozent und zeigt, dass die ergriffenen operativen Maßnahmen greifen." Und das trotz eines weiterhin anspruchsvollen Marktumfelds.

Zum positiven Ergebnis trugen auch staatliche Erstattungen für Sicherheitsaufgaben bei. Diese seien branchenüblich und stabilisierten das Unternehmen, erklärte Ahmelmann. "Entscheidend für die Sanierung bleibt jedoch die operative Leistung der MFAG aus eigener Kraft."

Die beiden Länder Sachsen und Sachsen-Anhalt unterstützen die Flughäfen derzeit noch finanziell, wollen ihre Zuschüsse aber bis 2030 schrittweise auslaufen lassen.