Pyrotechnik in Luxusfirma gezündet: Rentenproteste nehmen kein Ende

Paris - In Frankreich haben erneut Zehntausende Menschen gegen Präsident Emmanuel Macrons (45) Rentenreform protestiert - über deren Rechtmäßigkeit der Verfassungsrat am morgigen Freitag urteilen will. In vielen Städten hatten die Gewerkschaften am heutigen Donnerstag erneut zu Kundgebungen aufgerufen, zu denen die Behörden 400.000 bis 600.000 Teilnehmer erwarteten.