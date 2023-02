Umstrittene Politologin Guérot erhält Kündigung von Uni Bonn wegen Plagiatsvorwurfs

Die Universität Bonn hat die Plagiatsvorwürfe ernst genommen und in einem Gremium besprochen. © Volker Lannert/dpa

"Die @unibonn hat mir wegen Plagiat in einem nicht-wissenschaftl. Buch von 2016 zum 31.3. gekündigt", twitterte die Bestsellerautorin am Freitag. "Ich werde dagegen juristisch vorgehen und stehe deswegen nicht für Anfragen zur Verfügung. Ich wäre die erste Person, der in D wegen 'Plagiat' gekündigt würde: es wird spannend".

Die Universität Bonn bestätigte "arbeitsrechtliche Schritte" gegen Guérot. Im vergangenen Jahr seien öffentlich Vorwürfe gegen die Politikwissenschaftlerin erhoben worden, sie habe sich während ihrer Dienstzeit an der Universität Bonn fremdes geistiges Eigentum angeeignet, ohne dies als solches kenntlich zu machen.

Die zuständigen Gremien hätten den Sachverhalt geprüft und sähen ihn als erwiesen an. "Dem von Frau Prof. Dr. Guérot unter anderem vorgetragenen Einwand, dass es sich bei den relevanten Publikationen nicht um wissenschaftliche Veröffentlichungen handele, sind die zuständigen Gremien nicht gefolgt."

Das Rektorat habe daraufhin die gebotenen arbeitsrechtlichen Schritte eingeleitet.