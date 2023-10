Wie ein cleverer Kämmerer seinem Dorf einen Geldsegen beschert

"Für 2023 hatten wir ursprünglich Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 610.000 Euro eingeplant - nun werden es etwa 1,5 Millionen sein", prognostiziert der Kämmerer. In die Summe fallen auch verspätet abgegebene Steuererklärungen.

Und so stellte sich am Ende heraus, dass im Gewerbegebiet Schwarze Pumpe weit mehr Beschäftigte auf sächsischer Seite arbeiten, als das bisher steuerlich berücksichtigt wurde.

Schwarze Pumpe erlangte durch den größten Braunkohleveredelungsbetrieb der Welt zu DDR-Zeiten dreckige Berühmtheit. Daraus ist heute ein modernes Industriegebiet geworden. © Petra Hornig

Doch so richtig freuen können sich die Spreetaler nicht über die rund 900.000 Euro Mehreinnahmen. Denn die stehen eigentlich nur auf dem Papier.

"Davon geht zunächst die Gewerbesteuerumlage an Land und Bund ab, dann 40 Prozent Finanzausgleichsabgabe an den Freistaat und zuletzt noch die Kreisumlage an den Landkreis Bautzen - am Ende werden uns wohl nur etwa 33 Prozent der Summe bleiben", rechnet Beer vor.

Und was macht Spreetal dann mit den verbliebenen Mehreinnahmen von etwa 300.000 Euro? "Unsere Defizite decken", winkt Beer ab. Rund eine Million würden heuer zusammenkommen, schätzt der Kämmerer. Und nennt die Flächengröße der Gemeinde als Hauptursache dafür: "Wir haben eine riesige Gemeindefläche, für die wir allein sechs Feuerwehrdepots unterhalten müssen, aber nur wenige Einwohner - die Bedarfszuweisungen des Landes richten sich aber nach der Einwohnerzahl ..."

Bleibt noch die Frage, wie man jenseits der Landesgrenze auf die Steuer-Rückholaktion der Sachsen reagiert. Mit verbissenem Schweigen! Sprembergs Bürgermeisterin Christine Herntier (66, parteilos) ließ mehrere Anfragen von TAG24 über ihr Sekretariat zurückweisen. Die Chefin werde sich dazu nicht äußern, hieß es.