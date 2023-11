Aus für "Erlebniswelt Steinreich": Freizeitpark wird versteigert!

Hohnstein - Der Freizeitpark wird versteigert: Für die "Erlebniswelt Steinreich" in der Sächsischen Schweiz konnte seit Beginn der Suche im März noch immer kein neuer Eigentümer gefunden werden.

Die Erlebniswelt kommt unter den Hammer. © PR

Jetzt kommt die Erlebniswelt in Hohnstein am 28. November bei der Sächsischen Grundstücksauktion in Dresden unter den Hammer.

Das Mindestgebot liegt bei 295.000 Euro.



Der im Jahr 2013 eröffnete Freizeitpark widmete sich auf rund 4300 Quadratmetern den Themen Märchen, Sagen und Geschichten.

Neben einem Gastronomiebereich gab es einen Wasserspielplatz und einen Streichelzoo.

In guten Zeiten kamen jährlich bis zu 30.000 Gäste.