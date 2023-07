20-Jähriger kann nach Badeunfall nur tot geborgen werden

Wangen im Allgäu - Tragisches Ende eines Badeausflugs! Für einen jungen Mann endete eine Abkühlung in einem Wangener See tödlich.

Der 20-Jährige war zu lange unter Wasser und konnte nicht mehr gerettet werden. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Das Unglück ereignete sich am gestrigen Samstagmorgen gegen 8.40 Uhr in Wangen im Landkreis Ravensburg.

Dort wollte ein 20-Jähriger am Blauen See schwimmen gehen und ging aus bislang ungeklärten Gründen unter. Nachdem der junge Mann nicht wieder an der Wasseroberfläche aufgetaucht war, schlugen Zeugen Alarm.

Der Schwimmer konnte im Rahmen eines Großeinsatzes von Feuerwehr, Rettungsdiensten und Polizei nach rund einer Dreiviertelstunde durch Taucher des DLRG geborgen werden. Die Retter konnten allerdings nur noch den Tod des 20-Jährigen feststellen.

Bislang gehen die Ermittler der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ravensburg von einem Unglücksfall aus. Zur Suche und Bergung des Schwimmers waren 40 Wehrmänner der Feuerwehr Wangen im Allgäu im Einsatz.