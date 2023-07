Vom Flüchtling zum Bürgermeister: Ryyan Alshebl wird vereidigt

Als Bürgermeister von Ostelsheim hat der in Syrien geborene Ryyan Alshebl (29) Anfang April für landesweite Aufmerksamkeit gesorgt. © Christoph Schmidt/dpa

Die schwäbische Gemeinde im Kreis Calw wählte den 29-Jährigen Anfang April mit einer absoluten Mehrheit von 55,41 Prozent zum neuen Rathauschef.

Seine Geschichte ging um die Welt, denn acht Jahre zuvor war Alshebl vor dem Krieg in Syrien geflohen und als Flüchtling nach Deutschland gekommen. Seitdem ist einiges passiert - und am Freitagabend soll der junge Mann nun offiziell in seinem Amt vereidigt und verpflichtet werden.

Doch Alshebl hat seine Arbeit im Rathaus schon vor ein paar Wochen begonnen. Den ersten Tag beschreibt er als "überwältigend". Er fühle sich sehr wohl in der Gemeinde. Zuerst wolle er die Themen Kinderbetreuung und Kommunikation angehen. Auch eine lebendige Ortsmitte stand in seinem Wahlprogramm weit oben.

Das ist den Anwohnern im Dorf besonders wichtig. Denn eine lebendige Mitte fehle aktuell in der ländlich geprägten Gemeinde im Nordschwarzwald.

"Wir setzen große Hoffnung in ihn und freuen uns", sagt ein 75-jähriger Rentner vor seinem Haus in Ostelsheim. Alshebl habe in seiner Zeit in Deutschland etwas geleistet.