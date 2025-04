Ausgerechnet zu Ostern: Bahnstrecke Mannheim-Stuttgart wird gesperrt!

Stuttgart/Mannheim/Karlsruhe - Die Schnellbahnstrecke Mannheim- Stuttgart wird in der Nacht auf Donnerstag für insgesamt sieben Wochen gesperrt.

Einzelne Verbindungen werden demnach aber auf dem Streckenabschnitt auch entfallen. Die veränderten Fahrzeiten seien schon in den Buchungssystemen der Deutschen Bahn ersichtlich.

Hintergrund sind Sanierungsarbeiten an einem Tunnel. Die Arbeiten beginnen um Mitternacht, wie ein Sprecher der Bahn mitteilte. Damit ist die Strecke über die Osterfeiertage und planmäßig bis zu den baden-württembergischen Pfingstferien dicht. Zehntausende Reisende werden von längeren Fahrzeiten und Zugausfällen betroffen sein.

Dies habe vereinzelt zu Rissen in der Tunnelschale geführt, sagte der Sprecher. Die Bahn bringe deswegen unter anderem an der Tunneldecke auf einer Länge von 1000 Metern Drahtnetze zur Sicherung an. Die Kosten liegen bei rund 7,5 Millionen Euro.