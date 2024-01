Bauernprotest: Bundes-Agrarminister Cem Özdemir kündigt Besuch in Ellwangen an

Ellwangen - Nach dem Auftakt der bundesweiten Aktionswoche gegen geplante Subventionskürzungen der Ampel-Regierung am Montag wird am heutigen Mittwoch (10 Uhr) Bundesagrarminister Cem Özdemir (58, Bündnis 90/Die Grünen) bei einer Bauernkundgebung in Ellwangen (Ostalbkreis) erwartet.

Bereits am Dienstag nahm Cem Özdemir (58, Bündnis 90/Die Grünen) an einem Bürgerdialog der Grünen-Landtagsfraktion in Baden-Württemberg teil. © Marijan Murat/dpa

Özdemir werde auf der Veranstaltung in der Stadthalle sprechen, teilten der Bauernverband Ostalb-Heidenheim und ein Sprecher des Bundesagrarministeriums am Dienstag mit.



Nach lokal vereinzelten Protesten am Dienstag haben die Bauernverbände im Südwesten wieder mehrere Aktionen angekündigt.

So soll es nach Angaben des Landesbauernverbands in Baden-Württemberg neben der Veranstaltung in Ellwangen auch eine Schlepperfahrt in Tübingen und eine Mahnwache in Nürtingen (Kreis Esslingen) geben.

Auch der Badische Landwirtschaftliche Hauptverband verwies auf seiner Internetseite auf Aktionen am Mittwoch. Demnach sollte es in St. Georgen im Schwarzwald ein Mahnfeuer geben, in Konstanz sollten Kolonnen zu einer Kundgebung in Richtung Innenstadt fahren und bei Müllheim im Markgräflerland soll es eine Sternfahrt geben.