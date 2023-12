Böllerverbot an Silvester: Hier dürft Ihr im Südwesten die Raketen steigen lassen!

Im Jahr 2017 feierten zahlreiche Menschen auf dem Schlossplatz in Stuttgart mit reichlich Feuerwerk in das neue Jahr. Mittlerweile ist es verboten. © Christoph Schmidt/dpa

Feuerwerk zum Jahreswechsel ist für viele eine Tradition - aber nicht überall erlaubt. Mit einer Allgemeinverfügung schließt sich Reutlingen anderen Städten an, in denen bereits seit einigen Jahren ein kommunales Böllerverbot gilt. In der Reutlinger Altstadt sind Böller und Raketen an Silvester tabu.

Oberbürgermeister Thomas Keck reagiert damit unter anderem auf einen Brand im vergangenen Jahr, wie die Stadt Reutlingen mitteilte: "Wir setzen damit ein klares Zeichen für den Schutz und den Erhalt unserer historischen Altstadt."

Durch den "unsachgemäßen Umgang mit Feuerwerk" hatte nach Angaben der Stadt in der Silvesternacht 2022/2023 ein Haus in einer schmalen Gasse der Altstadt Feuer gefangen und benachbarte Gebäude in Mitleidenschaft gezogen.