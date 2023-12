Brandanschlag auf Synagoge: Angeklagter wollte auf Leid von Palästinensern hinweisen

Ulm – Weil er einen Brandanschlag auf die Synagoge in Ulm verübt hat, muss sich über zwei Jahre nach dem Vorfall ein Mann vor dem Landgericht verantworten.

Innenminister Thomas Strobl (63, CDU, r.) machte sich im Juni 2021 mit Rabbiner Shneur Trebnik (48, l.) ein Bild von der betroffenen Synagoge in Ulm. © Stefan Puchner/dpa

Der Staatsanwalt sagte am heutigen Donnerstag, der heute 47-jährige Angeklagte habe aus antisemitischen Motiven im Juni 2021 eineinhalb bis zwei Liter Benzin an der südlichen Gebäudewand verschüttet und dann mit einem Feuerzeug angezündet.

Ziel sei gewesen, dass das Feuer wesentliche Teile der Synagoge erfasse.

Die Flammen erreichten eine Höhe von bis zu zwei Metern. Passanten informierten die Feuerwehr. Ein Polizist konnte den Brand mit einem Feuerlöscher endgültig löschen.

In dem Gebäude waren zum Tatzeitpunkt keine Menschen. An der Fassade entstanden vier Brandflecken, Ruß verunreinigte das "Israelfenster" der Synagoge, wie der Staatsanwalt mitteilte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.