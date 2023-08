Busfahrer fährt Mann an und weiß nichts davon

Eppingen - Kurioser Unfall in Nordbaden! Ein Busfahrer in Eppingen (Kreis Heilbronn) soll einen Fußgänger angefahren und diesen schwer verletzt haben. Den Vorfall bekam dieser jedoch gar nicht mit.

Rettungskräfte mussten den angefahrenen 60-Jährigen in ein Krankenhaus bringen. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Schwere Verletzungen hat sich ein Mann am gestrigen Mittwochabend gegen 21.15 Uhr bei einem Unfall mit einem Linienbus in Eppingen zugezogen.

Zunächst schien alles seinen normalen Lauf zu nehmen: Der Fahrer des Busses hielt an der Bushaltestelle am Bahnhof an und ließ die Fahrgäste ein- und aussteigen. Dann jedoch passierte das Unglück - und zwar, ohne dass der Fahrer etwas mitbekam:

Nachdem der Busfahrer seine Fahrt fortgesetzt hatte, wurde er kurz darauf von Passanten angehalten. Diese machten ihn darauf aufmerksam, dass ein 60-Jähriger, wohl nachdem der Bus bereits angefahren war, gegen das Fahrzeug gelaufen war.