Cyberangriffe, Drohnen und Spione: Südwest-Kommandeur spricht von Attacken aus Russland

Michael Giss geht davon aus, dass Deutschland Ziel von Attacken Russlands ist. © Marijan Murat/dpa

"Wir beobachten es jeden Tag", sagte der Kapitän zur See Michael Giss der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. Es gehe um Cyberangriffe auf die Verwaltung, auf Firmen oder die Deutsche Bahn, die sich in vielen Fällen Richtung Russland zurückverfolgen ließen.

Die hybriden Attacken betreffen nach Einschätzung des Kommandeurs aber nicht nur zivile Strukturen.

"Was wir zunehmend feststellen, sind Ausspähversuche, unerlaubte Drohnenflüge über Kasernen, auch über Truppenübungsplätzen, wo ukrainische Kameraden ausgebildet werden", sagte der Kapitän zur See, der das Landeskommando seit einigen Monaten führt.

Konkrete Zahlen zu Ausspähversuchen im Südwesten nennt das Innenministerium nicht. Den Sicherheitsbehörden lägen aber Hinweise über Drohnensichtungen auch im Bereich militärischer Einrichtungen vor, teilte ein Sprecher mit.

Hinweise ließen sich im Nachhinein regelmäßig nur schwer verifizieren.