Diebe wollen 200 Kilogramm Kirschen stehlen: Obstbauer kommt ihnen in die Quere

Es geschah am Donnerstagabend gegen 21 Uhr auf einem Feld zwischen Renchen und Ulm.

Obstdiebe trieben in der Dämmerung ihr Unwesen! Doch sie haben die Rechnung ohne einen aufmerksamen Obstbauern gemacht. Der Mann hatte die große Gruppe, die sich an seinen Kirschbäumen zu schaffen machte, auf frischer Tat ertappt.

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Offenburg ergriffen die Diebe danach laut Aussage des Bauern mit einem einzigen Auto die Flucht.

Wie ein Polizeisprecher am Freitag mitteilte, ließen die Personen beträchtliche Menge Kirschen, verpackt in 20 Tüten, an Ort und Stelle zurück.

Der Bauer konnte nur einen etwa 50-jährigen Mann mit blauem T-Shirt und einer Narbe am linken Augenlid erkennen. Durch das unsachgemäße Pflücken waren die Kirschen jedoch ein Fall für die Tonne.