Explosion in Dachgeschoss-Wohnung nahe Ravensburg: 38-Jähriger schwer verletzt

Wolfegg - Eine Explosion hat am Montagnachmittag den Wolfegger Ortsteil Alttann nordöstlich von Ravensburg erschüttert.

Zahlreiche Rettungskräfte waren im Einsatz. (Symbolbild) © Thomas Warnack/dpa

Das Unglück ereignete sich gegen 15.30 Uhr in einem Wohnhaus in der Panoramastraße.

Dort habe ein Mann (38) in der Dachgeschosswohnung mit einer Gasflasche hantiert, meldet die Polizeidirektion Ravensburg am Nachmittag.

"Der Bewohner zog sich dabei starke Verbrennungen zu, Rettungskräfte brachten ihn zur weiteren Behandlung auf dem Luftweg in eine Klinik. Die Wohnung wurde stark in Mitleidenschaft gezogen und ist unbewohnbar", so die Behörde.

Am Haus sei vermutlich ein Sachschaden von mehreren Hunderttausend Euro entstanden. Einsturzgefahr bestehe hingegen nicht.