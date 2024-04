Happy End für MS-Erkrankte: Sonja hat ihren Rollstuhl wieder

Karlsruhe - Nach einem Urlaub in der Türkei kam der elektrische Rollstuhl von Sonja Schönhaar nicht zurück . Sie wandte sich verzweifelt an die Öffentlichkeit. Über 10 Millionen Menschen haben ihr Video gesehen und es gibt ein Happy End für die MS-Erkrankte.

Für Sonja Schönhaar kann sich der Alltag nach einer turbulenten Ankunft langsam wieder normalisieren. © Screenshot: www.tiktok.com/@sonja3.1/video

Sonja Schönhaar machte mit ihrer Tochter sechs Tage Urlaub in der Türkei. Beim Hinflug durfte sie den Rollstuhl mitnehmen, doch beim Rückflug verweigerte die Airline die Mitnahme des Akkus. "Kulanterweise würden sie meinen Rollstuhl mitnehmen", erinnerte sich Sonja in ihrem Video an den furchtbaren Moment.

Als das Mutter-Tochter-Gespann in Frankfurt landete, fehlte der Rollstuhl. Nach zahlreichen E-Mails an die Airline wandte sind Sonja Schönhaar mit ihrer Geschichte an die Öffentlichkeit und hoffte so, ihren Rollstuhl zurückzubekommen.

In einem TikTok-Video berichtete sie unter Tränen: "Ich bin angewiesen auf meinen Rollstuhl und jetzt habe ich keinen mehr". Die Mutter leidet an Multipler Sklerose, einer chronisch-entzündlichen Erkrankung des zentralen Nervensystems.

Zum Glück hat sie ihren fahrbaren Untersatz nun wieder.