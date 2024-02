Heiße Phase der Fastnacht beginnt: Karl Lauterbach vor Narrengericht!

Die Fastnachts-Hochburgen starten am Donnerstag in die heiße Phase der "Fünften Jahreszeit". Am "Schmotzigen Dunschtig" ziehen die Narren durch die Straßen.

Konstanz/Stockach - Mit Rasseln, Trommeln, Fanfaren und Schalmeien starten die Mäschgerle vor allem in den Fastnachts-Hochburgen am Donnerstag in die heiße Phase der "Fünften Jahreszeit".

Einer der absoluten Höhepunkte der schwäbisch-alemannischen Fastnacht hat begonnen. © Felix Kästle/dpa Zum "Schmotzigen Dunschtig" wecken die Narren für gewöhnlich vielerorts die Bewohner, unter anderem auch in Konstanz. Dort will die Narrenzunft "Blätzlebuebe" schon um sechs Uhr morgens mit "Ho Narro"-Rufen durch die Stadt ziehen. In vielen Gemeinden machen die Zünfte mit Schalmeien oder auch einfach Topfdeckeln möglichst viel Krach, um die besonders närrischen Tage gebührend einzuläuten. Schülerbefreiungen stehen auch auf dem närrischen Tagesplan. Auch so manches Rathaus wird traditionell am "Schmotzigen Dunschtig" gestürmt - die Rathauschefs müssen den Schlüssel an die Narren herausrücken und vorübergehend abdanken. Baden-Württemberg Baden-Württemberg lässt erstmals Biber töten Sechs Tage lang - bis Aschermittwoch - übernehmen in den Hochburgen der schwäbisch-alemannischen Fastnacht dann die Narren das Regiment. Der "Schmotzige Dunschtig" bildet so den Auftakt der letzten Tage der "Fünften Jahreszeit".

Narren der Konstanzer Narrenzunft Blätzlebuebe laufen am sogenannten schmutzigen Dunschtig durch die Innenstadt. © Felix Kästle/dpa

Traditionelles Narrengericht tagt in Stockach