Ist er ein Serientäter? Junger mutmaßlicher Feuerteufel gefasst

Ein mutmaßlicher jugendlicher Brandstifter (16) ist der Polizei in Karlsruhe ins Netz gegangen. (Symbolbild) © 123rf/bee32

Ein 16-Jähriger steht im Verdacht, am gestrigen Dienstagabend in Karlsruhe einen Lieferwagen sowie ein Wohnmobil in Brand gesetzt zu haben.

Wie die Polizei am heutigen Mittwoch mitteilte, soll der Verdächtige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe im Laufe des Mittwochs einem Haftrichter vorgeführt werden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der Teenager gegen 20.20 Uhr zunächst einen in der Eisenbahnstraße in Karlsruhe-Grötzingen geparkten Lieferwagen angezündet haben.

Wenig später soll er an einem in der Tiengener Straße in Karlsruhe-Durlach abgestellten Wohnmobil erneut zugeschlagen haben.