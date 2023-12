(K)eine schöne Bescherung: Dreister Paketbote fliegt auf!

Ein dubioser Paketzusteller ist den Polizeibeamten des Verkehrsdienstes Walldorf ins Netz gegangen. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa

Bereits am vergangenen Freitag klickten für den 22-Jährigen vorläufig die Handschellen.

Wie die Polizei am heutigen Donnerstag mitteilte, steht der junge Mann im Verdacht, diverse Gegenstände aus Postsendungen entnommen zu haben, die im Raum Albbruck und Dogern noch vor Weihnachten zugestellt werden sollten.

Sein Firmenfahrzeug wurde bereits am Vortag mit etlichen geöffneten Paketen in Breisach verlassen vorgefunden.

In seinem Auto konnten die Polizeibeamten des Verkehrsdienstes Walldorf zahlreiche, teilweise originalverpackte Gegenstände sicherstellen. Weitere Beweismittel wurden in der vorübergehenden Unterkunft des Mannes in Bad Bellingen aufgespürt.