Krankenwagen und Mercedes liefern sich irre Verfolgungsjagd auf Autobahn

Der Vorfall ereignete sich auf der A5 im nordbadischen Dossenheim. © Uli Deck/dpa

Daraufhin nahm die filmreife Verfolgungsjagd seinen Lauf: Der aufgebrachte 42-Jährige hupte, gab Lichtsignale und aktivierte unbefugterweise sein Blaulicht.

Die Überreaktion des Krankenwagenfahrers löste bei der 59-jährigen Mercedes-Fahrerin offenbar einen Schock aus, sodass diese ihren Wagen zurück auf die rechte Spur lenkte. Als die Frau bemerkte, dass beim Rettungsfahrzeug kein Notfall vorlag, beleidigte sie dessen Fahrer mit Gesten.

Anschließend ordnete sie sich hinter dem Rettungswagen ein, fuhr dicht auf und provozierte ihrerseits Lichtsignale.

Um die Autobahn in Richtung Heidelberg zu verlassen, wechselte die Mercedes-Fahrerin an der Ausfahrt Dossenheim die Fahrspur. Als der Fahrer des Krankenwagens dies bemerkte, fuhr auch er hinter ihr ab. Danach nahm die verrückte Verfolgungsfahrt durch das Dossenheimer Industriegebiet, die in Heidelberg-Handschuhsheim in der Beethovenstraße endete, erst richtig an Fahrt auf. Letztlich stoppte die Mercedes-Lenkerin am linken Fahrbahnrand. Der Rettungswagen stellte sich quer vor das Auto, augenscheinlich um die Frau an der Weiterfahrt zu hindern.

Die Polizei ermittelt nun gegen beide Autobahn-Rowdys, den 42-Jährigen und die 59-Jährige, wegen Nötigung im Straßenverkehr. Weitere im Raum stehende Tatvorwürfe seien noch aufzuklären.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord, unter der Telefonnummer 06221-4569-0, zu melden.