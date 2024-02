Messerangriff an Pforzheimer Schule: Zwei 17-Jährige schwer verletzt!

Pforzheim - Wieder ein blutiger Angriff in einer Schule in Baden-Württemberg !

Zwei junge Männer sollen in einer Pforzheimer Schule in der Westlichen-Karl-Friedrich-Straße zwei 17-Jährige mit Messerstichen schwer verletzt haben. Die beiden Schüler kamen nach dem Vorfall am Dienstagnachmittag ins Krankenhaus, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Zuletzt hatte es mehrere Gewalttaten in Schulen in Baden-Württemberg gegeben. In St. Leon-Rot bei Heidelberg und in Offenburg waren dabei sogar eine Schülerin beziehungsweise ein Schüler ums Leben gekommen.