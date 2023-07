Millionenschaden nach Großbrand in Tiefgarage

Nagold - Ein Brand in einer Tiefgarage in Nagold (Landkreis Calw) hat nach ersten Schätzungen einen Millionenschaden verursacht. Alle Bewohner des Gebäudes konnten ihre Wohnungen unversehrt verlassen.

Die Feuerwehr war bei einem Großbrand in Nagold mit rund 100 Kräften vor Ort. (Symbolbild) © Philipp von Ditfurth/dpa

Alles begann mit einem brennenden Wagen.

Ein aus bislang unbekannter Ursache in Brand geratenes Auto löste in der Nacht zum Samstag der in der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in Nagold einen Großbrand aus.

Das Feuer habe sich nach Polizeiangaben gegen 3 Uhr nachts entfacht. Alle 25 Bewohner des Mehrfamilienhauses im Ulmenweg konnten ihre Wohnungen sicher verlassen.

Gar nicht glimpflich endete der Brand jedoch für die Tiefgarage. Da sich das Feuer in Windeseile auf weitere Fahrzeuge ausbreitete – insgesamt verbrannten sechs Autos –, hinterließ der Brand eine Schneise der Verwüstung.

Doch auch das Gebäude trug Schaden davon. Gleich mehrere der insgesamt 16 Wohnungen gelten durch Rauch- und Rußeinwirkung als unbewohnbar.

Die Löscharbeiten der Feuerwehr, die mit einer Hundertschaft vor Ort war, nahmen mehrere Stunden in Anspruch. Personen kamen nicht zu Schaden. Der entstandene Sachschaden soll sich nach ersten Schätzungen auf über eine Million belaufen.