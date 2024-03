Nach Protesten: Bauern und Politiker finden im Südwesten an einen Tisch!

Unter anderem wird Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (75, Bündnis 90/Die Grünen) erwartet. © Marijan Murat/dpa

"Es ist wichtig, mehr miteinander als übereinander zu reden", sagte der Fraktionschef der Grünen, Andreas Schwarz (44), am Dienstag zum Auftakt des Austausches im Landtag in Stuttgart. Ziel sei es, Erwartungen an die Politik und Behörden zu bündeln.



Im Fokus der insgesamt mehr als 20 Redner - darunter auch viele kritische Stimmen von Bäuerinnen und Bauern - standen vor allem Fragen zu den politischen Rahmenbedingungen in Stuttgart, Berlin und Brüssel.

Angesprochen wurden zudem Vorschriften in der Tierhaltung und die Belastung durch die Bürokratie sowie Probleme bei der Direktvermarktung von Produkten. Thema war allerdings auch die fehlende Wertschätzung in der Öffentlichkeit.

Auf die Beine gestellt hatten das Treffen die Grünen-Abgeordneten Martina Braun (64) und Martin Hahn, beide selbst Landwirte. Im späteren Verlauf des Treffens wurde nach Angaben Hahns auch ein Beitrag des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (75, Bündnis 90/Die Grünen) erwartet.