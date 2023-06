Streit als Auslöser: Autofahrer fährt Rivalen über den Haufen

Der Autofahrer, der am Donnerstag zwei Männer angefahren hatte, wurde einem Haftrichter vorgeführt. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Wer sich mit Wut im Bauch hinters Steuer setzt, läuft Gefahr, eine folgenschwere Dummheit zu begehen.

Ein aktueller Fall aus dem baden-württembergischen Aalen zeigt einmal mehr, dass diese Kombination böse enden kann.

Am gestrigen Donnerstagvormittag hatte ein Mann in der Stuttgarter Straße zwei Männer im Alter von 38 und 45 Jahren an einem Tankstellengelände mit Vorsatz angefahren. Dabei erlitt der jüngere der beiden nur leichte Verletzungen, wohingegen der 45-Jährige mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Laut einer Mitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei sei der Autofahrer zunächst vom Tatort geflüchtet und nicht aufzufinden gewesen. Später stellte sich allerdings ein 36-jähriger Deutscher auf einem Aalener Polizeirevier.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass es im Vorfeld auf dem Tankstellengelände zu einer verbalen und körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem Tatverdächtigten und dem 38-jährigen Geschädigten gekommen war.