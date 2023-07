11.07.2023 17:53 Tatort Eisdiele: Messerangriff am helllichten Tag!

Brutale Attacke am helllichten Tag! Nach einem Messerangriff vor einer Eisdiele in Karlsruhe hat die Polizei einen Verdächtigen vorläufig in Gewahrsam genommen.

Von Simon Schwenk

Karlsruhe - Brutale Attacke am helllichten Tag! Nach einem Messerangriff vor einer Eisdiele in Karlsruhe hat die Polizei einen Verdächtigen vorläufig in Gewahrsam genommen. Die Polizei konnte den mutmaßlichen Täter (23) in Gewahrsam nehmen. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa Der schwerwiegende Vorfall ereignete sich am gestrigen Montagnachmittag gegen 15.40 Uhr vor einer Eisdiele in der Karlsruher Kaiserstraße. Beim mutmaßlichen Täter soll es sich laut Angaben des Polizeipräsidiums Karlsruhe um einen 23-jährigen afghanischen Staatsbürger handeln.

Dieser habe einem 21-Jährigen mit mehreren Stichen in die Schulter sowie in die Brust schwere Verletzungen zugefügt. Das Opfer des Verdächtigen sei in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, soll der Verdächtige tödliche Verletzungsfolgen zumindest billigend in Kauf genommen haben. Im Vorfeld der Attacke soll es zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen sein. Messerangriff in Karlsruhe: Es werden Zeugen gesucht Im Zuge sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Tatverdächtige gegen 15.50 Uhr im Bereich der Innenstadt vorläufig festgenommen werden. Der Täter sei am heutigen Dienstag dem Haftrichter vorgeführt worden. Dem Mann wird versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 07216665555 in Verbindung zu setzen.

Titelfoto: Robert Michael/dpa