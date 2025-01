Treppen und wechselnde Vorfahrt: Kuriose Mängel bei neuem Radweg!

So sei zwischen Süßen und Salach zunächst ein Verkehrsschild falsch aufgestellt sowie eine Bodenmarkierung für Fußgänger- und Radweg vertauscht worden.

"Allerdings wurde leider bei der Planung und bei der Bauausführung so mancher Mangel mit eingebaut", sagt Thomas Gotthardt vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) Göppingen.

Gefährlich könnte es auf den neuen Radwegen aber aus einem anderen Grund werden. (Symbolbild) © Jonas Walzberg/dpa

"Ein Sicherheitsrisiko sehen wir insbesondere in den wechselnden Vorfahrtsregelungen", so Gotthardt. Während im Kreisverkehr in Süßen für Fahrräder Vorfahrt gelte, sei es nur rund einen Kilometer weiter kurz vor Salach genau andersherum.

Für die Verkehrsteilnehmer sei das kaum nachvollziehbar, kritisiert Gotthardt. Gerade für so eine neue Radroute müsse es möglichst einheitliche Regeln geben.

Vom Regierungspräsidium heißt es dazu: "Die Vorfahrtsregelung an den Kreisverkehren entspricht den gültigen Regelwerken, vor allem der Straßenverkehrsordnung." Diese sehe außerorts die Vorfahrt für Autos vor.

Trotz der Mängel sagt Gotthardt: "Grundsätzlich freuen wir uns beim ADFC über den Weg. Es ist eine deutliche Verbesserung zu früher."