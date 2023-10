Von Israel nach Island und jetzt daheim: Deutsche Schülergruppen wieder bei Eltern

Am vergangenen Samstag startete der Großangriff der islamistischen Terrorgruppe Hamas auf israelische Ortschaften. © Abed Rahim Khatib/dpa

Die Berufsschüler von Schulen aus Ettlingen (Kreis Karlsruhe) und Kirchheim/Teck (Kreis Esslingen) seien wieder bei ihren Eltern, teilten die jeweiligen Landratsämter am Mittwoch mit.

Beide Gruppen, die sich zum Austausch in Israel aufgehalten hatten und dort vom Großangriff der Terrororganisation Hamas überrascht wurden, waren schon am Dienstag aus Israel in andere Länder gebracht worden. Von dort flogen sie am Abend zusammen mit ihren Betreuern weiter nach Deutschland.



Die Ettlinger Jugendlichen seien am späten Dienstagabend gelandet und konnten nach sorgenvollen Tagen von ihren Familien wieder in die Arme geschlossen werden, wie es hieß. Die Erleichterung sei groß, sagte Landrat Christoph Schnaudigel. "Die Rückreise haben wir ohne Zögern direkt nach den Ereignissen in Israel eigenständig organisiert."

Dabei habe man jederzeit auf die Expertise der israelischen Freunde vor Ort setzen können. Den Angaben zufolge flog die elfköpfige Gruppe von Berufsschülern gemeinsam mit drei Begleitpersonen zuerst in die Türkei nach Antalya. Von dort reisten sie parallel in zwei Kleingruppen weiter nach Stuttgart und dann nach Karlsruhe.