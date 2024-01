Zeugen gesucht: Tierdiebe wildern in Freigehege

Im südbadischen Emmendingen sind Gänsediebe unterwegs. (Symbolbild) © Frank Hammerschmidt/dpa

Der Vorfall ereignete sich am Mittwochmorgen gegen 10 Uhr an einem Gehege eines landwirtschaftlichen Anwesens, in der Endinger Straße in Riegel. Hierbei sollen insgesamt neun lebende Gänse abhanden gekommen sein.

Laut Polizeiangaben habe der Mann, der in flagranti bei der Tatausführung beobachtet wurde, mit einem weißen Kastenwagen mit Emmeninger Zulassungskennzeichen die Flucht ergriffen. Er soll in Begleitung eines zweiten, jüngeren Mannes gewesen sein.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

Mindestens 60 Jahre alt, glatzköpfig, bekleidet mit beige/brauner Arbeitskleidung und mitteleuropäisches Erscheinungsbild.