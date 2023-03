19-Jähriger auf offener Straße in Senftenberg angeschossen: Polizei ermittelt Tatverdächtigen

Berlin - Nach Schüssen auf einen 19-Jährigen in Senftenberg (Landkreis Oberspreewald-Lausitz) hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt.

Am Dienstagabend erlitt ein 19-Jähriger in Senftenberg eine Schussverletzung. © News5

Wie der "rbb" unter Berufung auf einen Polizeisprecher am Donnertag berichtet, sei der 31-Jährige verhört worden. Da keine Haftgründe vorgelegt hätten, sei der Mann wieder auf freien Fuß gekommen.

Am Dienstagabend war es nach Angaben der Polizei zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten gekommen.

Dabei habe der Tatverdächtige im weiteren Verlauf den 19-Jährige auf offener Straße angeschossen und ihn im Oberschenkel getroffen, schreibt der "rbb" weiter. Anschließend sei er geflüchtet. Der 19-Jährige kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Am selben Tag gab es in Senftenberg wenige Stunden zuvor einen ähnlichen Vorfall. Bei einem Polizeieinsatz am frühen Nachmittag erlitt ein Mann tödliche Verletzungen durch Schüsse von Beamten. Er habe die Polizisten mit einem "axtähnlichen Gegenstand" angegriffen, berichtete die Behörde.

Ein Polizeisprecher betonte, dass es zwischen den beiden Vorfallen keinen Zusammenhang gebe.

Trotz eingeleiteter Wiederbelebungsversuche sei der Mann noch vor Ort gestorben. Ein Notarzt habe demnach nur noch den Tod feststellen können.