35-Jähriger zieht beim Angeln blank und erlebt böse Überraschung

Karstädt (Prignitz) - Ein Angler hat sich am Sonntag im brandenburgischen Karstädt vor der Kamera seiner Sachen entledigt und anschließend eine böse Überraschung erlebt.

Der 35-jährige Angler ist in den sozialen Medien zu einem Erotik-Chat überredet und anschließend erpresst worden. (Symbolfoto) © Philipp von Ditfurth/dpa

Wie die Polizeidirektion Nord am Montag mitteilte, wurde der 35-Jährige in den sozialen Medien von einer ihm unbekannten Person zu einem Videochat überredet, während er seinem Hobby an einer Badestelle im Ortsteil Garlin nachging.

Was er zu diesem Zeitpunkt nicht wusste: Er sollte zum Opfer eines betrügerischen Erotik-Chats werden!

Denn im weiteren Verlauf entkleideten sich die Beteiligten vollständig. Anschließend erhielt der Angler das Nacktvideo von sich selbst zugespielt.

Mit dem Clip waren zudem eine Geldforderung und die Drohung verbunden, dass das Video an seine Bekannten gesendet werde, sollte er der Zahlung nicht nachkommen.