Anzeigenhauptmeister unterwegs in Potsdam: "Ich werde weitermachen"

Wer Falschparker aufspüren will, muss akribisch vorgehen. An einer Potsdamer Bushaltestelle zückte der Anzeigenhauptmeister plötzlich Zollstock und Kreide - und tatsächlich: Gleich fünf Autos hielten den Mindestabstand von 15 Metern nicht ein. Ihre Halter erwartet nun eine Geldbuße von je 55 Euro.

Schließlich hat Niclas M. eine Mission. "Ich will in jeder deutschen Stadt und Gemeinde mindestens eine Anzeige geschrieben haben", erklärte der Anzeigenhauptmeister. Mehr als 4000 Knöllchen gehen laut eigener Aussage schon auf sein Konto. Der Grund: "Es macht mir Spaß und ich möchte einfach, dass die Leute das Gesetz einhalten."

Neongelber Arbeitslook, Helm, Fahrrad, Notizblock - kein Zweifel: Niclas M. aka der Anzeigenhauptmeister gab sich die Ehre. Und so musste der Freizeit-Ordnungshüter aus Gräfenhainichen bei seinem Arbeitseinsatz in Potsdam für das eine oder andere Selfie mit Fans posieren.

War er das wirklich? So mancher Potsdamer traute seinen Augen kaum, wer da am Dienstag seit den frühen Morgenstunden die heimischen Straßen unsicher, oder vielmehr: sicher, machte.

In Potsdam betreibt der Freizeit-Ordnungshüter Fan-Service. © Julian Stähle

Nicht jedem gefällt das. Auch in Potsdam musste am Dienstag die Polizei ausrücken, weil ein Falschparker dem Anzeigenhauptmeister gegenüber aggressiv wurde. In einer S-Bahn in Sachsen-Anhalt wurde die "Spiegel TV"-Berühmtheit kürzlich von aufgebrachten Fußballfans attackiert.

Niclas M. interessiert das herzlich wenig. Auf die Frage, wie er mit Kritik umgehe, antwortete er: "Das geht mir hier rein und da raus. Ich werde weitermachen." Er spiele mit den "Hatern", so der passionierte Falschparker-Aufschreiber.

Tatsächlich hat sich der Anzeigenhauptmeister inzwischen zu einem veritablen Internetphänomen entwickelt. Der junge Mann scheint die Aufmerksamkeit zu genießen. Auf seiner Potsdam-Tour bewarb er zugleich den eigenen Kanal auf Instagram.

Niclas' Familie betrachtet sein Treiben hingegen mit Bauchschmerzen. "Meiner Mutter würde es natürlich gefallen, wenn ich damit aufhören würde. Aber das interessiert mich nicht", betonte der Anzeigenhauptmeister.