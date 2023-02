Ehemaliger KZ-Wachmann mit 99 Jahren gestorben: Ermittlungs-Verfahren eingestellt

Der Beschuldigte soll zwischen 1943 und 1945 zur Wachmannschaft des Konzentrationslagers (KZ) gehört haben, wie die Staatsanwaltschaft Coburg am Dienstag mitteilte. "Er stand im Verdacht der Beihilfe zum Mord . Eine genaue Fallanzahl konnte bislang nicht beziffert werden."

Das Frauen-KZ wurde im Jahr 1939 in Ravensburg bei Fürstenberg an der Havel in Brandenburg errichtet.