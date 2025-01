Ein Toter und mehrere Schwerverletzte bei Böller-Unfällen in Brandenburg

Polizeibeamte untersuchen den Unglücksort und stellen Feuerwerkskörper sicher. © 7aktuell.de | P.Neumann

Der Mann sei bei einem Unfall in Kremmen im Landkreis Oberhavel ums Leben gekommen, sagte ein Sprecher des Lagezentrums.

Die Kriminalpolizei ermittle vor Ort. Weitere Angaben machte er auf Nachfrage zunächst nicht.

Auch an anderen Orten in Brandenburg gab es in der Silvesternacht schwere Unfälle mit Pyrotechnik.

In Havelsee-Fohrde nahe der Stadt Brandenburg an der Havel sei ein 42-Jähriger durch die Explosion von Feuerwerk lebensgefährlich verletzt worden, berichtete der Sprecher weiter.